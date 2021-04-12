60 лет первому полету человека в космос!

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12 апреля во всем мире отмечается Международный день полета человека в космос. Этот праздник был учрежден в честь полета Юрия Гагарина на корабле “Восток-1”. В 2021 году исполняется 60 лет со дня запуска “Востока-1” на орбиту. Сегодня мы поговорим об истории этого полета и вспомним другое важное событие, которое произошло 12 апреля.

Вы также можете посмотреть наше видео о полете Юрия Гагарина.

Подготовка к полету

После успешного запуска первого искусственного спутника Земли в 1957 году СССР начал готовиться к следующему важному этапу – полету человека в космос.

В январе 1959 года начался отбор кандидатов в космонавты. Кандидаты должны были обладать высоким интеллектом, хорошей физической подготовкой и устойчивостью к стрессу. Были и другие требования: будущий космонавт должен был быть мужчиной 25-30 лет, ростом не более 175 сантиметров и весом не более 72 килограммов. К полету было рекомендовано шесть кандидатов; окончательный выбор пал на Юрия Гагарина, которому суждено было стать первым человеком в космосе.

Космический аппарат, созданный для этой миссии, назывался “Восток-1”. Так как СССР стремился опередить США в космической гонке, от некоторых важных компонентов в конструкции корабля пришлось отказаться, чтобы сэкономить время. Например, на корабле не было системы аварийного спасения на старте и системы мягкой посадки.

Первый человек в космосе

12 апреля 1961 года корабль “Восток-1” с Юрием Гагариным на борту стартовал с космодрома Байконур. В целом полет прошел хорошо. Один из немногих моментов, когда космонавт ощутил сильный стресс, произошел во время снижения. Когда “Восток-1” вошел в атмосферу Земли, обшивка его корпуса начала плавиться из-за трения о воздух. Гагарин увидел, как расплавленный металл течет по иллюминатору и услышал, как трещит корпус корабля. Рассказывая об этом моменте в своей книге воспоминаний, космонавт признался, что ему “было не до улыбок”.

Посадка также пошла не совсем по плану. Из-за поломки тормозной системы “Восток-1” пролетел дальше планируемой точки приземления. Когда Гагарин катапультировался из корабля, то вместо твердой земли, он увидел под собой воды реки Волги. К счастью, он сумел увести парашют от воды и успешно приземлиться. Первыми людьми, которых он встретил, были жена местного лесника и ее дочка. Увидев странного человека в шлеме и ярко-оранжевой униформе, они сначала испугались, но Гагарин быстро успокоил их и объяснил, кто он такой. Вскоре приехала группа военных и увезла Гагарина в город Энгельс.

Прежде чем вернуться на Землю, “Восток-1” совершил один оборот вокруг Земли. В большинстве источников говорится, что полет Гагарина длился 108 минут. Однако, когда в 2011 году советские архивы были рассекречены, оказалось, что полет длился на две минуты меньше – 106 минут.

Юрий Гагарин стал национальным героем и мировой знаменитостью. Газеты по всему миру публиковали его биографию и рассказывали о его путешествии в космос. В течение нескольких лет после полета Гагарин побывал с визитом более чем в 30 странах.

40 лет запуску первого космического шаттла

Еще одно знаменательное событие, которое также произошло 12 апреля – запуск первого космического корабля многоразового использования. В 1981 году, ровно через 20 лет после полета Гагарина, НАСА запустило “Колумбию” – первый корабль программы “Спейс шаттл”. Между прочим, дата была выбрана случайно – изначально запуск назначили на 10 апреля, но затем из-за технических проблем его пришлось перенести на 12 апреля. Командовал полетом опытный астронавт Джон Янг – в 1972 году он стал девятым человеком, ступившим на поверхность Луны; пилотировал корабль Роберт Криппен.

Как пишет https://starwalk.space/ru, целью миссии была проверка всех систем корабля в условиях открытого космоса. “Колумбия” провела в космосе два дня и совершила 36 оборотов вокруг Земли. 14 апреля шаттл успешно приземлился на территории авиабазы “Эдвардс” в Калифорнии. За все время своей работы шаттл “Колумбия” выполнил 28 миссий и провел более 300 дней в космосе.

Мы предлагаем отпраздновать две годовщины. Такие годовщины случаются не часто, так что обязательно отметьте их!

Фото: https://a.d-cd.net