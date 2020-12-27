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Житель Петербурга открыл стрельбу у школы из-за катания на ватрушке

27 декабря 2020 17:37
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Накануне вечером молодые люди катались на ватрушке, привязанной к автомобилю.

Житель Санкт-Петербурга открыл стрельбу из травматического пистолета из-за катания молодых людей на ватрушке, передают "Известия". Об этом сообщает в воскресенье, 27 декабря, РЕН ТВ.

По данным телеканала, накануне вечером молодые люди катались на ватрушке, привязанной к автомобилю, на территории школы на улице Мокколовская в поселке Шушары Пушкинского района.

Опасное развлечение заметил 50-летний мужчина. Он потребовал, чтобы молодые люди прекратили. Между сторонами возник конфликт, в результате которого мужчина выстрелил три раза в воздух из травматического пистолета.

Отмечается, что никто не пострадал.

Полиция, прибывшая на инцидент, может возбудить уголовное дело.

 

Фото:   соцсети

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