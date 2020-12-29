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Женщина решила помочь избежать жителю Новокуйбышевска наказания и сама попала под суд

29 декабря 2020 10:21
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Женщина решила помочь избежать жителю Новокуйбышевска наказания и сама попала под суд

Летом текущего года в полицию обратилась жительница Новокуйбышевска. Она рассказала, что местный житель похитил у нее сумку, в которой находились денежные средства и телефон. Сотрудники органов внутренних дел опросили женщину, выяснили все обстоятельства произошедшего. Полицейские установили и задержали подозреваемого. Следственным отделом ОМВД России по г. Новокуйбышевску возбуждено уголовное дело.

Следователем Новокуйбышевского отдела полиции вынесено постановление о признании местной жительницы 1979 г.р. потерпевшей. Сотрудники органов внутренних дел предупредили женщину об уголовной ответственности за заведомо ложные показания и отказ от дачи показаний.  В ходе проведения следственных действий женщина подтверждала, что в отношении нее был совершен грабеж.

В день суда потерпевшая отказалась от своих показаний. Было установлено, что потерпевшая изменила показания в связи с возмещением ей ущерба подсудимым. Кроме того, мужчина оказался ее знакомым и таким образом женщина решила помочь избежать жителю Новокуйбышевска строгого уголовного наказания.

В итоге суд принял в основу приговора показания потерпевшей, которые она предоставила в ходе предварительного следствия. Суд признал проведенное следствие полным, достоверным и принял как доказательство вины подсудимого. По решению суда мужчина приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор в законную силу не вступил.

В отношении потерпевшей, ранее судимой за хранение наркотических средств, возбуждено уголовное дело, санкция статьи предусматривает арест сроком до трех месяцев, сообщает облМВД.

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