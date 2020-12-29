Во Владивостоке подростка задержали за угон восьми иномарок

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Шестнадцатилетний подросток во Владивостоке подозревается в угоне восьми иномарок и трех кражах из машин, сообщает УМВД России по Приморскому краю, передает РИА Новости.

В полицию поступило несколько заявлений о кражах иномарок без сигнализаций в одном из районов Владивостока. В основном угоняли машины 1995 года выпуска и старше.

"Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, который оказался 16-летним жителем Владивостока. Злоумышленник вскрывал иномарки и какое-то время передвигался на них сам или с друзьями. После того как заканчивалось топливо в бензобаках, он оставлял автомобиль. В отделе полиции молодой человек дал признательные показания. На его счету оказалось восемь угонов и три кражи из автотранспорта", — говорится в сообщении.

Подросток сообщил, что угонял машины, чтобы покататься с друзьями. Возбуждено уголовное дело по статьям "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения" и "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину". Санкция по каждой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы. К уголовной ответственности по ним могут привлекать с 14-летнего возраста.

Фото : УМВД России по городу Владивостоку