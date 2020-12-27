В СО 25-летний водитель Lada Granta скончался на месте после столкновения с "газелью"

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В Самарской области 25-летний водитель Lada Granta скончался на месте после столкновения с "газелью".

Сегодня, 27 декабря, около 6 часов утра на автодороге Николаевка - Черновский - Белозерки произошло смертельное ДТП.

25-летний водитель за рулём Lada Granta ехал со стороны Самары в направлении Кировского моста. Автолюбитель выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где врезался в "газель".

Из-за столкновения водитель отечественной легковушки погиб на месте до приезда медиков, а его 24-летний пассажир доставлен в больницу с тяжёлыми травмами. 51-летний шофер грузовика не пострадал.

Все обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители, передает sova.info.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области/sova.info