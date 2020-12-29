В Самарской области ЛАДА столкнулась с автогрейдером

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ДТП произошло 28 декабря в Кинельском районе.

Водитель 1968 года рождения, управляя автомобилем «Лада Приора», двигался по автодороге «Обводная г. Самары от М-5 «Урал» до «Самара – Волгоград» в направлении г. Волгоград. В пути следования, не выбрал скорость движения, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортным средством, не учел погодные и метеорологические условия, вследствие чего, не справившись с рулевым управлением допустил занос автомобиля с последующим выездом на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автогрейдером, под управлением водителя 1963 года рождения. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля «Лада Приора», им было назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.