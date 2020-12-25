В Самаре легковушка врезалась в грузовик Вольво

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ДТП произошло 24 декабря в Самаре.

Молодой человек 1999 года рождения, управляя автомобилем «Датсун», следовал по Ракитовскому шоссе со стороны Московского шоссе в направлении пр-та Карла Маркса. В пути следования не обеспечил возможности постоянного контроля за движением транспортного средства, не учел дорожные и метеорологические условия, в результате чего допустил занос автомобиля с последующим столкновением с грузовым автомобилем «Вольво», под управлением водителя 1972 года рождение, который двигался во встречном направлении со стороны пр-та Карла Маркса в направлении Московского шоссе. В результате ДТП пострадала пассажирка легкового автомобиля, 2001 года рождения, она была госпитализирована, сообщает облМВД.