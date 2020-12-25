В Самаре эвакуировали главный корпус политеха

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Сегодня, 25 декабря, в 10:13 в Самарском государственном техническом университете сработала пожарная сигнализация.

К зданию на ул. Молодогвардейской, 244 были направлены пожарно-спасательные подразделения: 43 человека, 11 единиц техники.

Как рассказали в ГУ МЧС по Самарской области, выяснилось, что в корпусе произошло короткое замыкание светильника в кабинете на 3 этаже - но без горения.

В целях безопасности из здания вывели около сотни человек. Пострадавших нет, пишет Самру.ру.