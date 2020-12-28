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Утром в понедельник, 28 декабря, в Рождествено горело здание администрации сельского поселения, сообщают очевидцы.

По словам местных жителей, пожар начался с архива. Сейчас возгорание ликвидировано. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

В ГУ МЧС России по Самарской области уточнили, что сообщение о пожаре в административном здании на ул. Фокина, 58 в с. Рождествено поступило в их ведомство в 7:46. Огонь в здании распространился на площади 5 кв. м. В тушении участвовали 16 человек, которые ликвидировали пожар в 8:28.

По данным чрезвычайной службы, пострадавших нет, эвакуация не проводилась. Причина возгорания и ущерб устанавливаются, пишет Волга Ньюс.

Фото: предоставлено очевидцем