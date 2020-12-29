В ДТП в Чапаевске пострадали трое

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Еще одно ДТП 28 декабря произошло в Чапаевске. ИМужчина 1973 года рождения, управляя автомобилем «Лада Гранта», двигался по ул. Щорса со стороны ул. Ярославской в сторону ул. Железнодорожной. Онне справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Опель», под управлением девушки 1993 года рождение.

После столкновения автомобиль «Лада Гранта» продолжил движение в прямом направлении, допустив съезд на левую обочину по ходу своего движения, совершил наезд на бетонный столб. От удара осколки переднего бампера автомобиля «Опель» отлетели на стоящий, на правой обочине автомобиль «Митсубиси». В результате ДТП пострадали три человека: девушка-водитель автомобиля «Опель», она была госпитализирована, пассажирка автомобиля «Лада Гранта», 1967 года рождения, ей было назначено амбулаторное лечение, и несовершеннолетний пассажир автомобиля «Лада Гранта», 2003 года рождения, был госпитализирован, сообщает облМВД.