Тольяттинка за деньги прописала 18 иностранцев

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Полицейские выявили факты фиктивной регистрации иностранных граждан.

Сотрудники отдела полиции №21 Управления МВД России по городу Тольятти Самарской области выявили факты фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранных граждан.

Установлено, что в октябре текущего года местный житель 1978 года рождения незаконно поставил на миграционный учет 18 иностранных граждан по месту своего проживания в многоквартирном доме, расположенном по бульвару Космонавтов в Автозаводском районе Тольятти, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Мужчина предупреждался сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно переступил закон. В ходе опроса безработный задержанный признал свою вину в содеянном и пояснил, что данную услугу он оказал за денежное вознаграждение.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.