Спасенные в Баренцевом море рыбаки рассказали подробности о крушении судна

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Информация об одном погибшем члене экипажа с затонувшего в Баренцевом море рыболовецкого судна "Онега" не подтверждается, сообщил в понедельник журналистам первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Архангельской области Александр Бахтин, передает ТАСС.

"Нет, эта информация [об одном погибшем] пока не подтверждена, была она ошибочной. О погибших говорить пока рано, людей ищут, в любом случае будем надеяться на лучший исход. Двое тех, что спасли из 19 человек, 17 человек мы еще ищем", - сказал Бахтин.

Он также добавил, что поисковая операция продолжается и продлится как минимум сутки.

"Мы надеемся, что удастся найти, шансы есть, поисково-спасательная операция продолжается. Сейчас задача - найти людей. Минимум сутки проводится работа, затем принимается решение либо о продолжении работ, либо о приостановлении, либо о прекращении", - пояснил Бахтин.

Работы ведут четыре судна, два из них подошли к месту крушения около 12:00 мск. "По предварительной информации, экипаж находился в специальной одежде, но как у кого организм выдержит, сложно сказать, в холодной воде человек не может находиться длительное время, - добавил Бахтин. - Не видел эти костюмы, не знаю их марку".

Фото: Пресс-служба МЧС РФ по Сахалинской области/ТАСС, архив