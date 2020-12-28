Самарец пошел под суд за то, что незаконно откопал винтовку 19 века

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Житель Самарской области предстал перед судом за незаконные раскопки на территории памятника археологии (п. а ч. 3 ст. 243.2 УК РФ).

Как сообщили в прокуратуре региона, в марте этого года мужчина с помощью лопат и металлоискателя проводил работы в Приволжском районе на территории объекта культурного наследия, имеющего слои срубной культуры позднего бронзового века третьей четверти II тыс. до н.э. и русской деревни XIX-начала XX вв.

"Обладая достоверными сведениями о наличии на данной территории мест залегания археологических предметов, он обнаружил и выкопал из земли винтовку «Winchester» модели 1895 года, имеющую историческую и культурную ценность", - рассказали в ведомстве.

В результате противоправных действий был поврежден культурный слой объекта исторического и культурного наследия федерального значения "Федоровское селище, II тыс. до н.э.".

Суд назначил мужчине наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Орудие преступления конфисковано, а найденную винтовку передадут в управление госохраны ОКН Самарской области. Отмечается, что при назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства - явку с повинной, наличие маленьких детей, добровольное пожертвование в пользу музейного фонда найденных старинных предметов, пишет Самру.ру.