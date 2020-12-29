Работу незарегистрированной АГЗС в Самаре приостановили судебные приставы

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Автогазозапрправочная станция в Кировском районе г. Самары осуществляла свою деятельность с нарушением правил безопасности. Не включенную в реестр опасных производственных объектов станцию опечатали на 30 суток.

В отношении индивидуального предпринимателя Кировского района г. Самары составлен административный протокол по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ «Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов». Проводящие проверку специалисты установили, что объект не зарегистрирован в реестре опасных производственных объектов; не представлен страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии; на шкале манометра не нанесена красная черта, указывающая уровень давления в сосуде; на объекте не осуществляется производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности; не представлен план мероприятий по локализации и ликвидации аварий.

Суд признал индивидуального предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения в сфере промышленной безопасности и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 30 суток.

В отделении судебных приставов Кировского района г. Самары в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено исполнительное производство об административном приостановлении деятельности на 30 суток в части осуществления эксплуатации сооружения — автогазозаправочной станции.

Сотрудниками Службы незамедлительно осуществлен выход месту нахождения АГЗС. Работа станции приостановлена на 30 суток. Это время дано предпринимателю на устранение выявленных нарушений.