Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении судна «Онега»

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Президент Владимир Путин передал слова соболезнования родным и близким моряков, погибших при крушении рыболовецкого судна «Онега» в Баренцевом море, сообщает пресс-служба Кремля, передает РБК.

«С прискорбием узнал о трагедии в Баренцевом море, унесшей жизни членов экипажа рыболовецкого судна «Онега». Прошу передать глубокие соболезнования семьям погибших и слова поддержки пострадавшим», — сказал президент.



Ранее соболезнования родным и близким погибших выразил премьер-министр страны Михаил Мишустин. По его распоряжению вице-премьер Виктория Абрамченко организовала штаб для расследования причин трагедии. В ее пресс-службе РБК сообщили, что семьям рыбаков и членов экипажа будет оказана необходимая поддержка.



Судно «Онега» затонуло утром 28 декабря в Баренцевом море. Из 19 находившихся на борту спасти удалось только двоих, еще одного рыбака нашли мертвым. Поиски оставшихся 16 моряков продолжаются. По предварительным данным, причиной крушения стало обледенение судна.





Фото: МЧС России/РБК