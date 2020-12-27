"Прощайте! Детей забираю с собой". Уфимец оставил чудовищное послание перед убийством сына и дочери

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37-летний Фазыл Халиков из Уфы, который после измены жены убил шестилетнего сына и годовалую дочь, а затем свёл счёты с жизнью, рассказал о своих страшных намерениях в голосовом сообщении в семейном чате. Как стало известно Лайфу, в нём мужчина обращается к брату и объясняет, почему решился на столь чудовищный поступок.

— Братишка, прощайте! Жена мне изменила, сегодня призналась. Сказала, что любит другого и переспала на корпоративе. Прощайте! Я детей забираю с собой, — говорит в сообщении Фазыл.

Источник в правоохранительных органах рассказал Лайфу, что у пары уже давно не ладились отношения. Жена давно хотела развестись с отцом своих детей, но откладывала. Перед трагедией Фазыл на протяжении всей ночи пытался дозвониться до супруги. Утром после корпоратива между ними состоялся откровенный разговор. Галия призналась в измене и предложила развестись. Мужчина воспринял это тяжело — расплакался. Затем они ездили по городу и долго разговаривали.

Спустя некоторое время Фазыл неожиданно стал спокоен. Следователи полагают, что тогда он и начал продумывать свою чудовищную месть. Галия ничего не заподозрила. Муж сказал ей, что погуляет с детьми. Он взял сына с дочерью и вышел из дома. Больше она их не видела.

Женщина забеспокоилась, когда вместо прогулки по двору он уехал с детьми на машине, и обратилась в полицию. Правоохранители в поисках отца с детьми наведались домой к его бабушке. Но там его не оказалось. По словам источника, перед смертью мужчина успел не только отправить сообщение в семейный чат, но и в последний раз поговорить с супругой. Фазыл заявил жене, что дочка уже мертва, а сын скоро погибнет. На этом разговор прервался. Позже тела отца и двоих детей с признаками отравления угарным газом нашли в его машине на берегу реки.

Фото: Соцсети/Лайф