Полиция пресекла корпоратив местных чиновников в Челябинской области

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Замглавы города Дмитрий Калинин рассказал изданию, что мэрия вместе с правоохранительными органами регулярно проводит такие рейды, а накануне в кафе находились разные организации, «один руководитель объяснил, что люди пришли, заказали ужин и некоторые просто объединили столы».

Проведение корпоратива с местными чиновниками пресекли правоохранительные органы в Челябинской области, сообщает Znak.com со ссылкой на источник. 25 декабря в кафе «Созвездие» в Верхнем Уфалее отдыхали сотрудники мэрии из отдела земельных отношений, управления имуществом, юридического и других. Местная полиция вывела из здания во время торжества 29 человек.

Около 30 местных чиновников полиция вывела из здания

Со всех сотрудников, которые находились на корпоративе, уже взяли объяснительные, сообщил источник издания.

«Все происходило вечером. Руководителей администрации на празднике не было. Присутствовали сотрудники отдела земельных отношений, управления имуществом, юридического отдела и другие специалисты. По неофициальной информации, корпоратив проводило управление имущественных отношений», — сообщил источник издания.

В администрации города изданию «Подъем» также заявили, что сотрудников мэрии на мероприятии не было, а администрация кафе будет строго наказано за нарушение правил Роспотребнадзора, передает anews.com.

Замглавы города Дмитрий Калинин рассказал изданию, что мэрия вместе с правоохранительными органами регулярно проводит такие рейды, а накануне в кафе находились разные организации, «один руководитель объяснил, что люди пришли, заказали ужин и некоторые просто объединили столы».