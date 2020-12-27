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Пассажира рейса из Екатеринбурга в Москву высадили за отказ надеть маску

27 декабря 2020 23:50
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В результате инцидента вылет был задержан более чем на час.

В Екатеринбурге пассажира, вылетавшего в Москву, сняли с рейса за отказ надевать маску. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

В пресс-службе аэропорта Кольцово пояснили РБК, что такое решение принял командир самолета. «С рейса DP-406 Екатеринбург — Москва по решению командира воздушного судна был снят пассажир за невыполнение требований экипажа», — сообщили в пресс-службе. В результате инцидента вылет был задержан более чем на час.

Местному изданию E1 один из пассажиров сообщил, что маску отказывалась надеть беременная женщина.

 

Фото: Milos Bicanski / Getty Images / РБК

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