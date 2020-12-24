Нетрезвый пассажир избил стюарда в аэропорту Внуково

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Бортпроводник пострадал от пьяного пассажира в аэропорту Внуково, передают "Известия". Об этом 24 декабря стало известно телеканалу РЕН ТВ.

Сотрудник авиакомпании отказался пустить нетрезвого мужчину на борт авиалайнера, вылетавшего в Киров. Пассажир разозлился и ударил бортпроводника рукой по лицу и ногами по телу.

У пострадавшего медики зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб руки.

Пьяного дебошира задержала полиция, ведется разбирательство.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков