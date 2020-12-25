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Найден 29-летний житель Самарской области, находящийся в федеральном розыске

25 декабря 2020 11:14
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Найден 29-летний житель Самарской области, находящийся в федеральном розыске

Сотрудниками Сызранского ЛО МВД России на транспорте выявлен 29-летний житель Самарской области, находящийся в федеральном розыске.

В ходе сопровождения пассажирского поезда сообщением «Москва – Оренбург» при проверке документов транспортные полицейские выявили пассажира, следующего до Самары, разыскиваемого сотрудниками правоохранительных органов за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 232 УК РФ (Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). 

В текущем году в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. На рассмотрение дела в суде он не явился, после чего был объявлен в федеральный розыск. Разыскиваемый уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Сотрудниками Сызранского линейного отдела данный гражданин передан инициатору розыска.

 

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