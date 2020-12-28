На пожаре на ул. Карбышева в Самаре обнаружено тело мужчины

155

В воскресенье, 27 декабря, в 15:49 в квартире дома № 77 на ул. Карбышева в Советском районе горели домашние вещи на площади два кв. м, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

В борьбе с огнем участвовали 12 человек, которые ликвидировали пожар в 16:19.

В региональном управлении МЧС России отметили, что при тушении было обнаружено тело 52-летнего мужчины.

Причина гибели человека выясняется. Так же устанавливаются обстоятельства возгорания и причиненный пожаром ущерб, пишет Волга Ньюс.