Заслуженный ученый Удмуртии совершил самосожжение на пикете в защиту удмуртского языка
10 сентября 2019 15:07
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Инцидент произошел перед очередной сессией парламента республики, в связи с произошедшим ее перенесли. Как пишет "Коммерсант-Удмуртия" 79-летний ученый боролся за то, чтобы "дети учили удмуртский язык и его не забывали". Ранее он написал обращение к депутатам госсовета республики с призывом "Удмуртский этнос исчезает. В ваших силах спасти его!"
Очевидица Юлия Кузнецова рассказала изданию, что мужчина был "явно подготовленный - на нем была маска и много слоев одежды". "Было видно, что какая-то жидкость лилась, и он загорелся. Это произошло примерно в 9:45 часов. Пламя усиливалось на нем, проезжавшие мимо водители пытались его тушить с помощью огнетушителей, но пламя не потухало, а только усиливалось", - сообщила она. Скорая, по ее словам, приехала через 15 минут.
Разин был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии. Объем поражения составляет больше 90% поверхности тела, сообщает Izhlife со ссылкой на главного врача 1-й республиканской клинической больницы Минздрава Удмуртии Олега Швецова. И.о. министра здравоохранения Удмуртии Георгий Щербак в свою очередь сообщил, что ученый получил ожог почти 100% поверхности тела. Пострадавший погружен в медикаментозную кому и находится на искусственной вентиляции легких, проводятся противошоковые мероприятия. РЕН-ТВ сообщает, что ученый скончался, официального подтверждения этой информации не поступало.
Альберт Разин - один из создателей Лаборатории национальных отношений Удмуртского государственного университета (УдГУ), был директором Института человека УдГУ до практически полного сокращения штата сотрудников, пишет Udm-info. В последние годы Разин работал в Союзе ученых Удмуртии. Он также долгие годы был активистом удмуртского национального движения "Удмурт Кенеш" и придерживался порой "весьма радикальных взглядов", сообщил изданию один из участников движения Владимир Байметов.
В Институте человека Разин в числе других тем занимался проблемой суицида. Источник "Открытые медиа" в руководстве УдГУ сообщил, что ученый с покинул должность директора Института человека в 2014 году, выйдя на пенсию. "Он уже давно не связан с университетом, мы давно его не видели, мы с ним очень давно не общаемся. Почему он решил такое сделать - мы не знаем", - сказал собеседник издания. СК РФ по Удмуртии проводит проверку инцидента и мотивы Разина. "По некоторым данным, свои действия он мотивировал необходимостью защиты удмуртского языка", - сообщили РИА "Новости" в ведомстве.
Фото: портал "Весьма
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