Заправочную станцию в Самарской области, на которой нарушались правила безопасности, опечатали на 30 суток

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Суд Красноярского района признал индивидуального предпринимателя виновном в совершении административного правонарушения в сфере промышленной безопасности.

Сотрудниками Ростехнадзора в отношении индивидуального предпринимателя из Самарской области был составлен административный протокол Специалисты установили, что на заправочной станции не проводится наружный осмотр газопроводов для выявления неплотностей в сварных стыках, фланцевых и резьбовых соединениях, сальниковых уплотнениях и определения состояния теплоизоляции и окраски, часть трубопроводов подвержена коррозии, а также отсутствует акт приемки технических устройств для проведения комплексного опробования.

Суд Красноярского района признал индивидуального предпринимателя виновном в совершении административного правонарушения в сфере промышленной безопасности и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 30 суток.

В отделении судебных приставов Красноярского района Самарской области в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено исполнительное производство об административном приостановлении деятельности на 30 суток в части осуществления эксплуатации сооружения — автогазозаправочной станции.

Сотрудниками Службы незамедлительно осуществлен выход месту нахождения АГЗС. Работа станции приостановлена на 30 суток. Это время дано предпринимателю на устранение выявленных нарушений.