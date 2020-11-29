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Замглавы отдела ГУ МЧС по Башкирии погиб от ранения на охоте
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Замглавы отдела ГУ МЧС по Башкирии погиб от ранения на охоте

29 ноября 2020 14:37
188
В результате несчастного случая он получил ранение в плечо и скончался по дороге в больницу,

Заместитель начальника отдела управления надзорной деятельности и профилактической работы по Уфе Главного управления МЧС по Башкирии Ренат Абдульманов погиб от огнестрельного ранения во время охоты, передают "Известия". Об этом сообщили 29 ноября в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Как уточнили в ведомстве, 39-летний мужчина находился в отпуске и отправился на охоту с друзьями около деревни Красный Восток в Куюргазинском районе республики. В результате несчастного случая он получил ранение в плечо. Он скончался по дороге в больницу, передает агентство «Башинформ».

Также агентство сообщало, что инцидент произошел 27 ноября. 62-летний житель села Ермолаево произвел девять выстрелов из охотничьего карабина по пробегающему лосю. Один из выстрелов попал в плечо сотруднику МЧС. По данным агентства, мужчины дружили семьями, и вместе охотились. Погибший, во время случившегося находился в загоне, то есть загонял дичь в ловушку.

Стрелявший, как уточняется, дал признательные показания. Оружие, из которого был произведен роковой выстрел, у него изъяли. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящий момент обстоятельства случившегося устанавливаются.

 

Фото:   pixabay

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