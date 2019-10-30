Замдиректора фирмы «Спец Строй Поволжье» чуть не стал жертвой заказного убийства
30 октября 2019 23:21
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Позднее выяснилось, что Кизяков никуда не пропадал, а участвовал в оперативном эксперименте сотрудников областного уголовного розыска — как потенциальная жертва заказного убийства. Устранение Кизякова заказал замдиректора УК «Яблоневого оврага» (Жигулевск), 35-летний Михаил Романов, выходец из системы ФСИН. Ранее Кизяков и Романов были партнерами по бизнесу.
Причиной преступления стало нежелание возвращать долг в сумме 12 млн рублей. В итоге Романова задержали и арестовали, а Кизяков благополучно вернулся домой. Его розыск отменен.
Компании, в которых работают заказчик убийства и его потенциальная жертва — не из числа крупных. УК «Яблоневый овраг» принадлежит Павлу Акимову, он же является директором. Фирма в 2018 году показала выручку чуть более 21 млн руб. Компания «Спец Строй Поволжье» занимается строительством, принадлежит Юрию Веретенникову и Роману Власову. Выручка общества в 2018 году — 38,3 млн руб.
Фото: pixabay
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