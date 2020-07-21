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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Захвативший автобус в Луцке сообщил, что один из заложников ранен

21 июля 2020 21:44
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Среди заложников есть беременная и ребенок.
Один человек из числа пассажиров захваченного автобуса в Луцке ранен, внутри также находится беременная и ребенок, передает ТАСС. Об этом заявил сам террорист в телефонном разговоре с журналистами львовского телеканала "НТА". Видео телеканала во вторник распространило украинское издание "Страна" в своем Telegram-канале.


​​​​​​"Заложники в плохом состоянии, полный автобус. Один человек ранен, одна беременная, один ребенок", - утверждает он. В ходе разговора террорист заявил, что полиция "не идет навстречу, не сделала ни одного шага", добавив, что все действия правоохранителей считает провокацией. Захватчик сообщил, что все его требования, сделанные ранее, остаются в силе и он ожидает их выполнения. "Это было сделать нетрудно", - утверждает террорист, заверив, что отпустит заложников после выполнения требований.

Злоумышленник также заявил, что считает, что привлечение большого количества журналистов к освещению происшествия "поможет урегулировать конфликт". "Приезжайте, если успеете, потому что можете и не успеть", - сказал он журналистам телеканала.

Ранее сообщалось, что представитель правоохранительных органов Украины после того, как ему удалось передать воду пассажирам автобуса, попытался вновь вступить в переговоры с террористом, но тот сделал одиночный выстрел. Украинское издание "Страна" распространило видео с места происшествия, на котором видно, как полицейский во второй раз подошел к автобусу с заложниками, чтобы вступить в переговоры. Ссылаясь на информацию местных журналистов, "Страна" сообщает, что "полицейский переговорщик пытался договориться, чтобы из автобуса выпустили ребенка". Однако после нескольких секунд переговоров злоумышленник выстрелом отогнал переговорщика.

При этом замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина" назвал переговоры лучшим вариантом для освобождения заложников. Также, по его словам, злоумышленник, захвативший людей, ведет себя нервно, несогласованно. Геращенко подтвердил, что террорист выстрелом пытался сбить дрон. 
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Комментарии


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