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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Задержанная в Иране россиянка не информировала посольство о проблемах

4 октября 2019 16:50
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Россиянка прибыли в Тегеран 29 сентября, в международном аэропорту имама Хомейни у нее был изъят паспорт без объяснения причин, позже – 2 октября – ее задержали в одном из отелей.
Россиянка Юлия Юзик, задержанная 2 октября в Тегеране, не информировала посольство в РФ в Иране ни о возможных проблемах в Исламской Республике, ни об изъятии паспорта, сообщил РИА Новости пресс-атташе российской дипмиссии в Тегеране Андрей Ганенко.

"Мы предпримем и предпринимаем все необходимые шаги для прояснения ситуации. Хотелось бы также добавить, что гражданка Юзик не проинформировала о своем приезде в Тегеран, хотя, по словам ее мужа и дочери, ожидала, что столкнется здесь с определенными проблемами, ни о возникших у нее сложностях с изъятием паспорта", - сообщил Ганенко.

Он добавил, что россиянка прибыли в Тегеран 29 сентября, в международном аэропорту имама Хомейни у нее был изъят паспорт без объяснения причин, позже – 2 октября – ее задержали в одном из отелей иранской столицы.

При этом, по словам матери, ее обвиняют в работе на израильские спецслужбы, отметил Ганенко, добавив, что официального уведомления от иранских властей посольство РФ в Тегеране не получало.

МИД РФ ранее сообщил, что вызвал посла Ирана в Москве. 



Фото:    pixabay
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Россиянка прибыли в Тегеран 29 сентября, в международном аэропорту имама Хомейни у нее был изъят паспорт без объяснения причин, позже – 2 октября – ее задержали в одном из отелей.
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