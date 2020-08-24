За прошедшие выходные в Самарской области произошло 67 пожаров

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Четырём пожарам был присвоен повышенный ранг сложности – «1 БИС». Не обошлось также и без пожаров на автотранспорте – за выходные сгорело 2 автомобиля. Всего за прошедшие выходные противопожарные подразделения привлекались на тушение 67 пожаров. Спасено 7 человек. К сожалению, один человек погиб. Для ликвидации пожаров привлекались силы и средства в количестве 143 единицы основной и специальной пожарной техники, 479 человек личного состава.23 августа, ночью, в селе Подстепки, СНТ «Восход», на улице Сочинская горел дачный дом и надворные постройки на площади 104 кв.м. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности «1 БИС». Спасен мужчина 1981 года рождения. Причина возникновения пожара устанавливается. На тушение пожара привлекалось 17 человек личного состава и 5 единиц техники.23 августа, в 09:29, произошел пожар на улице Лазо в Сызрани. Горели домашние вещи в квартире на площади 20 кв.м. Пожару также был присвоен уровень сложности «1 БИС». Пожар локализован в 09:45, ликвидирован в 09:50. Пожарно-спасательными подразделениями спасены 6 человек, из них 2 детей. Причина возникновения пожара устанавливается. На тушение пожара привлекалось 34 человека л/с и 10 единиц техники.24 августа, в 01:05, поступило сообщение о пожаре в селе Кротовка. Горел частный сарай на площади 100 кв. м. Пожар локализован в 01:23, ликвидирован в 01:31. К сожалению, погиб мужчина 1967 года рождения Причина возникновения пожара устанавливается. На тушение пожара привлекались 3 человека л/с и 1 единица техники.Для предотвращения пожаров в жилых домах Главное управление информирует о необходимости придерживаться основных требований пожарной безопасности в частных и многоквартирных жилых домах, а также на территории садоводческих товариществ.При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области 8 (846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧС