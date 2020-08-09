За прошедшие сутки самарские спасатели 5 раз выезжали на ликвидацию загораний автомобилей

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В селе Новый Буян рано утром горел мусоровоз «ЗИЛ». К месту пожара прибыли 3 человека личного состава, 1 единица основной пожарной техники. Пожар был ликвидирован.



9 августа в 04.27 поступило сообщение о пожаре в Самаре. В Новороссийском переулке горел автомобиль «БМВ Х5». К месту пожара прибыли 6 человек личного состава, 2 единицы основной пожарной техники. Пожар был ликвидирован в 04 час. 42 мин.



Причины пожаров устанавливаются.



Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает:



- в случае возникновения пожара в автомобиле немедленно сообщите о пожаре по телефону «01», с мобильного - "101";

- при тушении пролитого под машиной топлива воспользуйтесь огнетушителем, подавая вещество в направлении от края к центру очага;

- при тушении возгорания под капотом постепенно и осторожно откройте его палкой или монтировкой, желательно сбоку, так как возможен выброс пламени;

- направляйте огнетушитель на очаг наиболее интенсивного горения или накройте пламя брезентом, забросайте песком, рыхлой землей;

- не приступайте к тушению, если Вы в промасленной одежде или руки смочены бензином – это крайне опасно;

- при невозможности быстро ликвидировать возгорание отойдите от машины на безопасное расстояние, так как может взорваться топливный бак;

- если в кабине горящего автомобиля находится человек, а двери заклинило, необходимо взломать двери или выбить стекло (монтировкой, камнем или ногами). Вытащив пострадавшего из машины, вызовите медицинских работников и окажите ему первую помощь, постарайтесь отправить его в ближайший медпункт.



Для предупреждения возникновения пожаров на автотранспорте необходимо:



- внимательно следить за состоянием электрооборудования. Грамотно производить устранение неисправностей. Так, при неправильном (простая скрутка) или плохом соединении провод перегреется и в результате воспламенится;

- для исключения случаев поджогов автомобили рекомендуется оставлять на охраняемой автостоянке (особенно в ночное время), так как большинство пожаров происходит во дворах жилых домов, когда автотранспорт без присмотра;

- пожар в машине можно распознать практически сразу: запах горелой резины в кабине, появление дыма из-под капота;

- помните, что пожар в автомобиле распространяется быстро, за 20 минут легковой автотранспорт сгорает полностью.



При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).



Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82 , передает пресс-служба облМЧС.

На втором месте идут возгорания из-за неосторожного обращения с огнем и источниками повышенной опасности (курение, сварочные работы при ремонте и т.д.). Замыкают тройку умышленные поджоги. Нередко возгорания на автомобилях возникают и в результате дорожно-транспортного происшествия.За истекшие сутки дежурные пожарные подразделения 5 раз выезжали на ликвидацию загораний автомобилей в Самаре и области. К счастью, на пожарах никто не пострадал.Так, 8 августа на 1047 км трассы М-5 «Урал» горел автомобиль «Газель». К месту пожара прибыли 3 человека личного состава, 1 единица основной пожарной техники. Пожар был ликвидирован.9 августа в 00.04 поступило сообщение о пожаре в поселке Р.Липяги. На месте вызова горел автомобиль ВАЗ 2109. К месту пожара прибыли 10 человек личного состава, 2 единицы основной пожарной техники. Пожар ликвидирован в 00 час. 18 мин.9 августа в 01.48 поступило сообщение о пожаре в Сызрани на Ульяновском шоссе. Горел автомобиль «Шевроле Спарк». К месту пожара прибыли 7 человек личного состава, 2 единицы пожарной техники. Пожар ликвидирован в 01 час. 58 мин.