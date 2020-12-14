За 40 тысяч рублей квартира в Тольятти стала резиновой

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В Самарской области участковые уполномоченные полиции выявили факт фиктивной регистрации иностранных граждан.

В Тольятти выявили факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранцев.

По данным полицейских, местная жительница 1962 года рождения с марта по апрель 2019 года незаконно поставила на миграционный учет 44 иностранных гражданина по месту своей регистрации и проживания в многоквартирном доме, расположенном на улице Ленина в Центральном районе города, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Подозреваемая неоднократно предупреждалась сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступила закон.

По информации правоохранителей, женщина официально не трудоустроена, ранее к уголовной ответственности не привлекалась. Задержанная признала вину в содеянном в полном объеме и пояснила, что получила за свои «услуги» денежное вознаграждение свыше 40 тысяч рублей.

В настоящее время в отношении подозреваемой отделом дознания ОП №22 Управления МВД России по г. Тольятти возбуждено уголовное дело, ей грозит лишение свободы на срок до трех лет.