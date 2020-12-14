За 40 тысяч рублей квартира в Тольятти стала резиновой

В Самарской области участковые уполномоченные полиции выявили факт фиктивной регистрации иностранных граждан.
В Тольятти выявили факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранцев.
По данным полицейских, местная жительница 1962 года рождения с марта по апрель 2019 года незаконно поставила на миграционный учет 44 иностранных гражданина по месту своей регистрации и проживания в многоквартирном доме, расположенном на улице Ленина в Центральном районе города, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.
Подозреваемая неоднократно предупреждалась сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступила закон.
По информации правоохранителей, женщина официально не трудоустроена, ранее к уголовной ответственности не привлекалась. Задержанная признала вину в содеянном в полном объеме и пояснила, что получила за свои «услуги» денежное вознаграждение свыше 40 тысяч рублей.
В настоящее время в отношении подозреваемой отделом дознания ОП №22 Управления МВД России по г. Тольятти возбуждено уголовное дело, ей грозит лишение свободы на срок до трех лет.
За 11 месяцев 2020 года Поволжский банк Сбербанка заключил 67,5 тысяч ипотечных договоров на сумму 106 млрд рублей. При этом по каждому третьему жилищному кредиту была подана заявка онлайн на DomClick.ru.
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