Жителя Исаклинского района задержали с рюкзаком наполненным коноплей

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25-летний мужчина собрал коноплю в поле, на территории соседнего поселения, с целью личного употребления.Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а так же незаконное приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотических средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области