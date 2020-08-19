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Жителя Исаклинского района задержали с рюкзаком наполненным коноплей

19 августа 2020 09:23
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Возбуждено уголовное дело.
Полицейские задержали молодого человека, у которого в присутствии понятых изъяли спортивный рюкзак, наполненный марихуаной (606 грамм), что является крупным размером.

25-летний мужчина собрал коноплю в поле, на территории соседнего поселения, с целью личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а так же незаконное приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотических средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области. 



Фото:    пресс-служба ГУ МВД Самарской области
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Комментарии


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