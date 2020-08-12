Жительнице Самарской области помогли получить компенсацию за залитую квартиру

175

В Самарской области судебные приставы помогли пенсионерке получить компенсацию за материальный ущерб, причиненный вследствие залива квартиры. Сумма долга составила более 90 тысяч рублей.Жительница Волжского района Самарской области обратилась в суд за возмещением материального вреда, причиненного в результате затопления её квартиры. Установлено, что из-за халатного отношения коммунальной службы к системе водоотведения произошел залив жилого помещения, принадлежащего пенсионерке. Суд исковые требования о возмещении ущерба удовлетворил и обязал виновника выплатить пострадавшей стороне компенсацию в размере 91 тысячи рублей.Судебным приставом-исполнителем должник предупрежден о возбуждении в отношении него исполнительного производства. Также в отношении транспортных средств организации судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о запрете регистрационных действий.После применения данной меры должник полностью компенсировал женщине материальный ущерб в размере 91 тысячи рублей.