Жительница Башкирии застряла в заборе и замерзла насмерть

В Чишминском районе Башкирии женщина застряла в заборе и замерзла насмерть, передает РИА Новости. Об этом сообщает ГТРК "Башкортостан".
Трагедия произошла накануне в деревне Дема, погибшую нашли висящей на металлической ограде без признаков жизни.
Как рассказали ГТРК в пресс-службе СУ СК по республике, по факту обнаружения тела проводится доследственная проверка.
"В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы. По предварительным данным, признаков криминального характера не установлено", — сообщили в ведомстве.
Фото: pixabay
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