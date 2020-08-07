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Жители Самары спасли в парке выпь

7 августа 2020 13:51
215
Жители Самары спасли в парке выпь
Птица перегрелась на солнце, но неравнодушные люди доставили ее на болото.

 Жители Самары спасли от гибели выпь, которую обнаружили в парке. Пушистое существо выгибало шею и раскинув крылья кидалось в бой, пытаясь защитить свою жизнь. Но обнаружившие странную птицу люди и не собирались ее обижать.

- Мы не понимали кто это, но видели, что птица чувствует себя не очень хорошо. Возможно, она перегрелась на солнышке и была долго без воды. Мы обратились в зоопарк, осмотрели птицу и выпустили ее на озеро рядом, - рассказала самарчанка Инна Еремеева.

Сначала жители птичку не узнали. Потом посмотрели в интернете - выпь, сообщает КП-Самара.

- На самом деле это довольно распространенная в нашей области птица. Ее можно редко увидеть, но часто услышать - такие звуки, похожие на те, которые издает бык. Рядом с тем местом, где ее нашли, есть водоем. Возможно, птица во время перелета получила удар воздушный, может быть задела провода. В любом случае, сейчас она попала в место своего обитания и надеюсь, у нее все будет хорошо, - рассказал главный зоотехник самарского зоопарка Александр Кузовенко.

Жителей же просят быть внимательнее к представителям окружающей природы и оказывать всю возможную помощь тем, кто мог пострадать от цивилизации.

Фото: скрин видео
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