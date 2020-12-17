Житель Тольятти незаконно поставил на миграционный учет свыше 60 иностранных граждан

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Установлено, что в сентябре текущего года местный житель 1975 года рождения незаконно поставил на миграционный учет 62 иностранных гражданина по месту своей регистрации и проживания в частном доме Центрального района Тольятти, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Мужчина был неоднократно предупрежден сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно переступил закон. Ранее подозреваемый к уголовной ответственности не привлекался, официально не трудоустроен. В ходе опроса задержанный признал свою вину в содеянном в полном объеме и пояснил, что данную услугу он оказывал за денежное вознаграждение.

Возбужденно уголовное дело, сообщает облМВД. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.