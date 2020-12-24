Житель Самарской области препровожден судебными приставами в противотуберкулезный диспансер

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Мужчина, страдающий открытой формой туберкулеза, не желал проходить лечение, подвергая своим поведением опасности жизнь и здоровье окружающих его людей. Исаклинским районным судом принято решение принудительно госпитализировать жителя губернии в противотуберкулезный диспансер.

На основании полученного исполнительного документа в отделении судебных приставов Шенталинского и Исаклинского районов Самарской области возбуждено соответствующее исполнительное производство. Гражданин добровольно решение суда не исполнял. В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем в отношении должника вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. Судебными приставами совместно с представителями медицинского учреждения совершен выход по месту жительства должника. Находящийся дома мужчина в принудительном порядке препровожден должностными лицами Службы судебных приставов в медицинскую противотуберкулезную организацию.

Теперь мужчине, страдающему туберкулезом, придется исполнить решение суда и пройти курс необходимого лечения.