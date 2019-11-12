Житель Самарской области не пошел на обязательные работы и арестован

121

Гражданина Ш. привлекли к административной ответственности по ст. 6.1.1 КоАП РФ (Побои) и назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 60 часов. Судебный пристав-исполнитель отдела судебных приставов Пестравского района Самарской области возбудил исполнительное производство в отношении должника Ш. и направил отбывать наказание гражданина Ш. в Администрацию сельского поселения. Однако гражданин отказался заниматься благоустройством родного села и не приступил к обязательным работам.В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ (Уклонение от отбывания обязательных работ) в отношении гражданина Ш.За уклонение от исполнения наказания в виде обязательных работ суд назначил должнику наказание в виде административного ареста на 3-ое суток. После отбывания административного ареста, должник явился к судебному приставу-исполнителю за направлением по отработке обязательных работ, от которых уклонялся ранее.