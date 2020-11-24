Житель Петербурга захватил в заложники шестерых детей

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Вооруженный житель Санкт-Петербурга заперся с детьми в квартире в Колпинском районе города и угрожает им, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Мужчина забаррикадировался в квартире, по предварительным данным, с детьми и угрожает им", - сказал собеседник агентства.

Собеседник агентства добавил, что в квартире находятся шесть детей.

Кроме того, мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.

Источник также предположил, что причиной удержания детей в заложниках мог стать бытовой конфликт с женой. Он также подчеркнул, что мужчина вооружен топором.

На месте ждут психолога, чтобы вести с ним переговоры.

Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС, архив