Житель Новокуйбышевска вернул сына бывшей жене, после общения с судебными приставами.

302

После развода со своей супругой житель г. Новокуйбышевска оставил сына себе. Женщина с этим не согласилась и обратилась в суд за определением места жительства ребенка.

Судом было принято решение определить место жительства мальчика с матерью. В отделение судебных приставов г. Новокуйбышевска в отношении ее бывшего супруга возбуждено исполнительное производство об обязании передать ей сына.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель связался с должником и убедил его в необходимости добровольного исполнения решения суда, чтобы не травмировать психику ребенка. После этого мужчина добровольно передал сына матери.

Исполнительное производство окончено.