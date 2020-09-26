Житель Хворостянского района пытался спилить и украсть стойку для дорожного знака

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Позхже было установлено, что мужчина уже спилил три металлические стойки.

Преступление произошло летом текущего года на 6-ом километре автодороги «Осинки – Приволжье – Хворостянка» Хворостянского района Самарской области. В ходе патрулирования сотрудники ОГИБДД О МВД России по Хворостянскому району заметили припаркованное на обочине дороги автотранспортное средство, а рядом с ним мужчину, который при помощи бензореза спиливал трехметровую металлическую стойку, предназначенную для дорожного знака.

Полицейские задержали нарушителя, вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. В ходе осмотра места преступления и прилегающей к нему территории, а также опроса задержанного установлено, что мужчина спилил три металлические стойки и намеревался спилить еще одну. По словам задержанного, впоследствии он планировал транспортировать металлические стойки на своем автомобиле в сторону дома.

Как установлено сотрудниками органов внутренних дел, обвиняемый – местный житель 1983 г.р., ранее к уголовной ответственности не привлекался. Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.