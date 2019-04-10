Житель Башкирии трактором протаранил машину судебных приставов

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Ранее в интернете появилось видео, в котором показано, как у частного дома в припаркованный автомобиль со значками ФССП въезжает трактор.В пресс-службе судебных приставов Башкирии подтвердили, что факт наезда на служебный автомобиль произошел в одной из сел Баймакского района республики.В ведомстве агентству рассказали, что решением суда по иску прокурора должник должен был устранить нарушения закона, а именно установить санитарно-защитную зону автомойки, а также получить разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию. До момента устранения нарушений деятельность автомойки должна была быть приостановлена."При совершении исполнительных действий, супруг должницы, в целях воспрепятствования совершению исполнительных действий трактором намеренно совершил наезд на служебный автомобиль судебных приставов, причинив ущерб имуществу. В отношении виновного лица за воспрепятствование исполнительным действиям возбуждено административное дело, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела за умышленную порчу имущества", - пояснили судебные приставы.В пресс-службе отметили, что решение суда исполнено, автомойка опечатана.