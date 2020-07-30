Жена рэпера Энди Картрайта рассказала о смерти музыканта

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По ее словам, супруг не употреблял наркотики постоянно, но начал это делать из-за депрессии, так как потерял работу во время пандемии.Она призналась, что четыре дня назад, вернувшись домой, обнаружила мужа мертвым в своей комнате, рядом с ним лежал шприц. Как женщина объяснила следователям, она хотела скрыть причину смерти супруга и четыре дня решалась изрубить тело."Она хотела выставить его смерть так, будто он пропал. Сделала это, по ее словам, из-за великой любви, потому что не хотела позорной памяти для своего мужа. У нее такое видение случившегося", - рассказал источник "КП Петербург".Однако, по словам женщины, после расчленения мужа она посчитала, что совершила преступление и решила обратиться в полицию. Супруга рэпера отметила, что готова пройти проверку на полиграфе и подтвердить все свои слова.Ранее в квартире на Невском проспекте сотрудники правоохранительных органов обнаружили труп мужчины 1989 года рождения. Фрагменты его тела были упакованы в пять пакетов. Погибшим оказался украинский андеграунд-рэп-исполнитель, участник Versus Battle Энди Картрайт.Фото : @kkkartrait/Instagram/РИА Новости