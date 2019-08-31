Жена довела? Американец в баре проигнорировал угрозы вооруженного грабителя
31 августа 2019 16:03
73
Инцидент произошел в городе Сент-Луис (штат Миссури) в заведении Behrmann's Tavern. Камера наблюдения запечатлела, как в бар вошел мужчина с винтовкой.
Бармен и посетители упали на пол, и только один человек остался сидеть за стойкой.
Грабитель попытался отнять у него смартфон, однако мужчина не выпустил его из рук. Когда на него направили ствол, он просто закурил. В результате преступник забрал деньги из кассы и скрылся.
В соцсетях невозмутимого мужчину уже окрестили героем. "Таких людей надо беречь", "Это самый спокойный человек в мире", "Я хочу с ним познакомиться", пишут комментаторы.
Как написала в Twitter радиожурналист Дана Райт, ее коллеги позвонили владельцу бара, чтобы выяснить подробности. По его словам, невозмутимый посетитель заявил грабителю, что женат на стерве и ему все равно. "Давай, стреляй!" — якобы сказал мужчина.
"Мы также спросили, разрешено ли у них курить. "Нет, — ответил владелец, — но у нас и грабить запрещено", — добавила Райт.
Позже канал KSDK разыскал невозмутимого посетителя. Им оказался местный житель Тони Товар. Он пояснил, что там, за стойкой у него не было страха: он "почувствовал", что преступнику просто нужны деньги, а стрелять он ни в кого не собирается. Так и оказалось — в результате инцидента никто не пострадал, а грабителя вскоре задержали.
Фото: pixabay
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
30 августа 2019 21:16
С конфискацией костюма ростовой фигуры, состоящей из трех элементов: головы, туловища и копыт. Закон
308
29 августа 2019 18:14
Возбуждено уголовное дело. Закон
349
29 августа 2019 14:55
После смягчения меры пресечения главному редактору украинского «РИА Новости» Кириллу Вышинскому, которого суд в Киеве освободил из СИЗО. Закон
332
28 августа 2019 23:46
Как уточняется, речь идёт о трёх представителях подрядной организации "Сибирьэнергомонтаж". Закон
300
28 августа 2019 21:53
Защитник одного из бывших полицейских заявлял РИА Новости, что экс-полицейские виновными себя не считают и говорят, что никакого секса не было. Закон
340
26 августа 2019 18:38
Медоев упоминался в расследовании журналиста Ивана Голунова о столичном похоронном рынке. Закон
355
26 августа 2019 16:53
В момент ДТП он находился в состоянии наркотического опьянения. Закон
347
Происшествия
31 августа 2019 16:03
Когда на него направили ствол, он просто закурил. Происшествия
66
31 августа 2019 14:33
В настоящее время она задержана, в отношении нее планируется избрание меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначена судебно-медицинская экспертиза.... Происшествия
118
31 августа 2019 12:40
Возбуждено уголовное дело. Происшествия
157
Криминал
31 августа 2019 10:35
Инцидент произошел в рамках проведения оперативно-профилактической операции «Мак». Криминал
147
30 августа 2019 10:48
Он на 13 лет отправится в колонию. Криминал
177
30 августа 2019 10:00
Возбуждено уголовное дело о ложном доносе. Криминал
205
Видео
27 августа 2019 12:56
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только. Спорт в регионе
432
22 августа 2019 11:40
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него. В стране
327
21 августа 2019 10:58
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
285
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
529
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
1373
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
669
Фоторепортажи
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2155
23 августа 2019 10:13
На набережной развернули самый длинный флаг. Социум
379
11 августа 2019 12:31
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной. Спорт в регионе
651
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
462
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
620
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
999
Мероприятия