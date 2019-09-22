Японский журналист поразился доброте россиян

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Корреспондент решил отправиться в Северную столицу, чтобы повидаться со старой знакомой. Когда выдалась свободная минутка, он решил посетить Эрмитаж, но там у него вытащили бумажник с деньгами и картами. Сотрудники банка связались с Онода и сообщили, что мошеннику не удалось снять денежные средства.Журналист поехал на такси в полицию и по дороге рассказал водителю о краже. Его удивило, что водитель довез его бесплатно. Ему также не пришлось платить за новый билет на автобус, потому что кассирша запомнила его и подарила талон на две поездки.Японец отметил, что в Петербурге есть карманники, наживающиеся на невнимательных туристах, однако незнакомцы готовы прийти на помощь в сложной ситуации."В России также сильна и взаимовыручка: люди сочувствуют чужим неприятностям", – признался Онода.Фото: pixabay