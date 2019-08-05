Взрывы под Ачинском происходят каждые 15 секунд, введён режим ЧС
5 августа 2019 22:33
59
Кроме того, по его данным, в близлежащем населённом пункте наблюдается возгорание в деревянных строениях.
Учитывая сложность ситуации, власти ввели в Ачинском районе режим чрезвычайной ситуации.
Напомним, в Ачинском районе Красноярского края прогремел взрыв на складе боеприпасов в воинской части. Всего там находится десять площадок для утилизации боеприпасов, каждая из которых вмещает по 20 тысяч снарядов. Сейчас горят две из них.
В результате, по последним данным, пострадало по меньшей мере семь человек. Жителей ближайших населённых пунктов начали эвакуировать. На выезде из Ачинска скопились огромные пробки.
Фото: vk.com/Коммунальный Мост/iz.ru
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
5 августа 2019 18:23
Во время несанкционированной акции за различные нарушения задержали 1074 человека. Закон
151
5 августа 2019 16:40
За прошедшую неделю площадь лесных пожаров сократилась с 3 млн га до 2,4 млн га. Закон
166
4 августа 2019 21:10
Следователи установили имя блогера, опубликовавшего в Twitter пост под ником Макс Стеклов. Им оказался житель Подмосковья, его задержали и предъявили обвинение. Закон
305
3 августа 2019 21:43МВД заявило о 600 задержанных на несогласованной акции в Москве
Перед началом несогласованной акции была задержана незарегистрированная кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь Закон
399
2 августа 2019 19:51Кокорин и Мамаев попросили отпустить их условно-досрочно
Они осуждены на 18 и 17 месяцев заключения. Дата рассмотрения ходатайства ещё не определена. Закон
401
2 августа 2019 14:58
Его подозревают в причастности к созданию организованной преступной группы, мошенничеству и неуплате 320 миллионов рублей налогов. Закон
389
1 августа 2019 23:12
По делу о беспорядках в ходе несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы задержаны пять человек. Известны фамилии четырех из них. Закон
312
Происшествия
5 августа 2019 22:33
Ситуация в Ачинском районе Красноярского края, где произошло ЧП на складе в воинской части, остаётся сложной Происшествия
50
5 августа 2019 15:59
Два человека госпитализированы с осколочными ранениями после взрывов на складах с боеприпасами. Происшествия
173
5 августа 2019 15:25
Водитель легковушки оказался зажатым в салоне автомобиля. Происшествия
171
Криминал
5 августа 2019 13:18
Пострадавших просят обращаться в полицию. Криминал
206
5 августа 2019 10:42
Ущерб составил 30 000 рублей. Криминал
183
5 августа 2019 10:27
Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Криминал
190
Видео
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
357
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
643
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
434
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
558
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
497
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
396
Фоторепортажи
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
473
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
812
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
814
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
739
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
932
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
942
Мероприятия