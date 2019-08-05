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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Взрывы под Ачинском происходят каждые 15 секунд, введён режим ЧС

5 августа 2019 22:33
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Ситуация в Ачинском районе Красноярского края, где произошло ЧП на складе в воинской части, остаётся сложной
Ситуация в Ачинском районе Красноярского края, где произошло ЧП на складе в воинской части, остаётся сложной: взрывы происходят каждые 15 секунд. Об этом сообщил источник Лайфа.

Кроме того, по его данным, в близлежащем населённом пункте наблюдается возгорание в деревянных строениях.

Учитывая сложность ситуации, власти ввели в Ачинском районе режим чрезвычайной ситуации.

Напомним, в Ачинском районе Красноярского края прогремел взрыв на складе боеприпасов в воинской части. Всего там находится десять площадок для утилизации боеприпасов, каждая из которых вмещает по 20 тысяч снарядов. Сейчас горят две из них.

В результате, по последним данным, пострадало по меньшей мере семь человек. Жителей ближайших населённых пунктов начали эвакуировать. На выезде из Ачинска скопились огромные пробки



Фото: vk.com/Коммунальный Мост/iz.ru
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