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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Взрывотехники ищут ещё одно СВУ под авто пострадавшего воронежского чиновника

26 декабря 2019 14:15
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Утром 26 декабря неизвестные совершили покушение на главу Рамонского района, он доставлен в больницу в тяжёлом состоянии.
Утром 26 декабря неизвестные совершили покушение на главу Рамонского района, он доставлен в больницу в тяжёлом состоянии, передает life.ru.

Машину главы Рамонского района Воронежской области Николая Фролова, на которого ранее было совершено покушение, сейчас обследуют взрывотехники.

Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, есть вероятность, что под авто заложено ещё одно взрывное устройство.

Глава Рамонского района Николай Фролов серьёзно пострадал при взрыве. СВУ сдетонировало недалеко от служебного автомобиля чиновника.

В момент взрыва Фролов находился в салоне машины. Его в тяжёлом состоянии доставили в реанимацию ближайшей больницы. 
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