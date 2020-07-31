Выволок за ногу. В Сочи водитель BlaBlaCar вышвырнул из машины мать с детьми. Видео

В Краснодарском крае водитель – участник сервиса BlaBlaCar вышвырнул пассажирку с детьми из машины и оставил на трассе, передает Лайф. В пресс-службе регионального ГУ МВД России сообщили, что инцидент произошёл 30 июля недалеко от сочинского посёлка Лазаревское.
Женщина сняла грубое поведение водителя на видео и опубликовала в Сети. На кадрах видно, как мужчина выволакивает пассажирку из автомобиля за ногу. Та кричит, что заплатила за поездку две тысячи рублей, и просит вернуть деньги. Но мужчина отказывается и говорит, что довёз её до Сочи. Пассажирке ничего не остаётся, как кричать вслед водителю: "Мы сейчас что с детьми будем делать неизвестно где?!" Под видео поясняется, что всё произошло из-за излишнего груза и того, что дети якобы шумели.
— Двигались они из Геленджика в Сочи. Двое детей там было. У нас материал зарегистрирован, проводится проверка. Водителя установили, с ним связались, — рассказал представитель полицейского главка.
Видео: Соцсети/Лайф
Ф
ото: скриншот видео
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