Высаженной из автобуса несовершеннолетней девочке вручили безлимитную карту школьника и торт

67

- Моя дочь ехала около восьми часов вечера в автобусе № 34 вместе с подругой. Оплатить банковской картой проезд не вышло — кондуктор сказала, что она якобы в стоп-листе или заблокирована. Дочка даже показала ей личный кабинет, чтобы продемонстрировать, что это не так. Однако, кондуктор попросила девушку покинуть автобус на незнакомой остановке в районе сквера Калинина примерно в 20:26, - написала в Твиттере мать девочки.Вокруг инцидента разгорелись жаркие споры: кто-то поддержал мать девочки, некоторые представители общественности высказались о необходимости родителям обеспечивать детей наличными средствами, а не винить в этом перевозчика.Представители компании-перевозчика «СамараАвтоГаз» признали, что кондуктор была не права и что ей не стоило высаживать подростка. Они пригласилиженщину вместе с дочерью в офис предприятия и пообещали выдать девочке школьную карту и сладкий подарок в виде компенсации.Представители перевозчика также отметили, что руководство предприятия лояльно в отношении несовершеннолетних детей и социально-незащищеннойкатегории граждан - если такой пассажир не смог оплатить проезд из-за неисправности карты или технического сбоя иного характера, он может продолжатьпоездку в автобусе до необходимой остановки.8 августа представители «Самара Авто Газ» в Твиттере сообщили, что руководство компании лично принесло извинения женщине и ее дочери. Девушкевручили безлимитную карту школьника и торт для семейного торжества.- Надеемся, что наш маленький подарок смягчит произошедший инцидент! – прокомментировал представитель перевозчика.«Технические средства не всегда совершенны – может оказаться неисправной банковская карта или произойти технический сбой в терминале. Просим пассажиров в таких ситуациях иметь при себе альтернативные средства оплаты проезда», передает пресс-служба «Самара Авто Газ».Фото: пресс-служба «Самара Авто Газ»