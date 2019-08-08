Высаженной из автобуса несовершеннолетней девочке вручили безлимитную карту школьника и торт
8 августа 2019 17:49
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- Моя дочь ехала около восьми часов вечера в автобусе № 34 вместе с подругой. Оплатить банковской картой проезд не вышло — кондуктор сказала, что она якобы в стоп-листе или заблокирована. Дочка даже показала ей личный кабинет, чтобы продемонстрировать, что это не так. Однако, кондуктор попросила девушку покинуть автобус на незнакомой остановке в районе сквера Калинина примерно в 20:26, - написала в Твиттере мать девочки.
Вокруг инцидента разгорелись жаркие споры: кто-то поддержал мать девочки, некоторые представители общественности высказались о необходимости родителям обеспечивать детей наличными средствами, а не винить в этом перевозчика.
Представители компании-перевозчика «СамараАвтоГаз» признали, что кондуктор была не права и что ей не стоило высаживать подростка. Они пригласили
женщину вместе с дочерью в офис предприятия и пообещали выдать девочке школьную карту и сладкий подарок в виде компенсации.
Представители перевозчика также отметили, что руководство предприятия лояльно в отношении несовершеннолетних детей и социально-незащищенной
категории граждан - если такой пассажир не смог оплатить проезд из-за неисправности карты или технического сбоя иного характера, он может продолжать
поездку в автобусе до необходимой остановки.
8 августа представители «Самара Авто Газ» в Твиттере сообщили, что руководство компании лично принесло извинения женщине и ее дочери. Девушке
вручили безлимитную карту школьника и торт для семейного торжества.
- Надеемся, что наш маленький подарок смягчит произошедший инцидент! – прокомментировал представитель перевозчика.
«Технические средства не всегда совершенны – может оказаться неисправной банковская карта или произойти технический сбой в терминале. Просим пассажиров в таких ситуациях иметь при себе альтернативные средства оплаты проезда», передает пресс-служба «Самара Авто Газ».
Фото: пресс-служба «Самара Авто Газ»
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