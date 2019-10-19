Вылетевший из Улан-Удэ в Москву самолёт "заминировал" опоздавший на рейс москвич
19 октября 2019 13:06
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По его словам, мужчина опоздал на семь минут. Посадка на рейс закончилась в 11:50, а Дмитрий приехал к 11:57. Горе-пассажир, видимо, решил не опускать руки. Он заселился в отель неподалёку, а затем позвонил в 112 и сообщил о бомбе.
Тем временем, лайнер "Нордавиа" уже приземлился в аэропорту Красноярска, где он будет досмотрен. Ранее сообщалось, что на борту воздушного судна находится около 130 пассажиров.
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