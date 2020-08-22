Врача больницы Середавина избили подростки, когда он гулял со своими детьми в сквере

Врач-анестезиологом больницы Середавина Вадим Бусов, гуляя со своей 7-летней дочерью и 9-летнем сыном в сквере за самарским собором Кирилл м Мефодия, наткнулся на толпу подростков в возрасте от 15 и старше, передает КП Самара.
Группа ребят — человек 15 ломали ветки деревьев, бросались друг в друга яблоками и мусором, нецензурно выражались. В это же время на площадке было много детворы.
В ответ на замечания, подростки с кулаками набросились на врача и начали его избивать.
Вот как он сам описал
инцидент:
"Давно ли вы видели моральных уродов? Я вот столкнулся с ними вчера на детской площадке за храмом Кирилла и Мефодия! Группа подростков ломали ветки деревьев, кидались с остервенением друг в друга яблоками, и всяким мусором, кричали непристойности... А рядом на площадке играли маленькие дети, в том числе и мои. На просьбу прекратить беспредел и покинуть площадку они не реагировали, когда я попытался остановить их и вывести с площадки, я получил несколько ударов кулаком по лицу, оскорбления и сломанный палец... Куда смотрят родители? Эти молодчики просто кичатся своей безнаказанностью! Их трогать нельзя - сядешь, а взрослого человека бить по лицу можно и им за это ничего не будет! В моём детстве к замечаниям старшых всегда прислушивались... А сейчас молодые щеглы бьют учителей, стариков, врачей и гордятся этим! Куда мы катимся?! Никогда не верил что это скажу, но... Верните советское воспитание и образование!!!! Уберите этих недоделанных героев - поклонников Моргенштерна и Элджея с улиц!!!"
Подростки разбежались только после вмешательства очевидцев. Вадим вызвал полицию. Правда, приехали силовики не сразу и уже не на место происшествия, а к нему домой. Врач "подал заявление" и надеется, "что виновные понесут ответственность".
Он, несмотря на травмы, продолжает работать.
Фото: vk.com
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